شكرا لقرائتكم خبر عن الطاير يبحث التعاون مع القنصل البريطاني في دبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استقبل مطر محمد الطاير المدير العام، رئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، سيمون بيني القنصل العام البريطاني في دبي، والوفد المرافق له، وجرى خلال اللقاء بحث تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين هيئة الطرق والمواصلات ومؤسسات النقل في المملكة المتحدة، إلى جانب استطلاع المشاريع المستقبلية التي تعتزم الهيئة تنفيذها في الفترة القادمة، لاسيما تلك المتعلقة بتقديم حلول مستقبلية للتنقل.

وتقدم الطاير بالتهنئة للقنصل البريطاني بمناسبة توليه المنصب الجديد، متمنياً له التوفيق في مهامه، مشيداً بعلاقات الشراكة والتعاون التي تربط الهيئة بالمؤسسات والجامعات والشركات البريطانية العاملة في مجال المواصلات وأنظمة التنقل، متطلعاً إلى توسيع آفاق التعاون والعلاقات الاستثمارية والتجارية بين الجانبين في مختلف المجالات.

من جانبه، أعرب سيمون بيني عن سروره بمشاركة المؤسسات والشركات البريطانية في تنفيذ مشاريع هيئة الطرق والمواصلات، معرباً عن تطلعه إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والتجارب بما يخدم الجانبين.