إسبانيا تلقح نصف سكانها ضد كورونا بالجرعة الأولى

محمد اسماعيل - القاهرة - إسبانيا - (أ ش أ)

أعلنت إسبانيا الأربعاء، تطعيم نصف سكانها البالغ عددهم 47 مليون نسمة بالجرعة الأولى من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، فيما تم تلقيح ما يقرب من 32% أو أكثر من 15 مليون شخص بالجرعتين.

وذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية على موقعها الإلكتروني، أنه خلال الـ24 ساعة الماضية سجلت إسبانيا 680 ألفا و540 شخصًا حصلوا على اللقاح ليصل إجمالي عدد الجرعات المسجلة إلى 37.6 مليون جرعة مما يضعها على المسار الصحيح لتحقيق هدف الحكومة المتمثل في تطعيم 70% من السكان بشكل كامل بحلول أواخر أغسطس المقبل.

وتشهد إسبانيا انخفاضًا في أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد منذ أسابيع، مع استعداد الحكومة لرفع قيود مكافحة كورونا مثل ارتداء الأقنعة الطبية في الخارج اعتبارًا من يوم السبت المقبل.