فيديو | محافظ أسيوط يهنئ الطلاب الأوائل في الشهادة الاعدادية

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط - محمود عجمي

هنأ اللواء عصام سعد محافظ أسيوط الطلاب الاوائل في الشهادة الاعدادية العامة على مستوى المحافظة للعام 2020 /2021 حيث أجرى عدة اتصالات هاتفية بهم معبراً عن سعادته لتفوقهم وحصولهم على المراكز الاولى والتى تم اعتمادها اليوم الاربعاء .

جاء ذلك بحضور محمد عبدالمحسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة ومحمد ابراهيم وكيل مديرية التربية والتعليم بالمحافظة ومحمد النمر مدير عام التعليم الفني بالمحافظة.

وكان محافظ أسيوط قد اعتمد نتيجة الشهادة الاعدادية العامة والمهنية اليوم الاربعاء بنسبة نجاح بلغت 73.75 % لكل من الطلاب النظاميين والمنازل والوافدين ونسبة بلغت 89.68 % للإعدادية المهنية ووجه الشكر والتهنئة للطلاب العشر الاوائل على مستوى المحافظة والحاصلين على مجموع 280 درجة و هم الطالب عبد الله محمد على بالمركز الاول بمدرسة الدكتور محمد رجائى الطحلاوى بديروط والمركز الثانى الطالبة انجى عاطف محمد بمدرسة المستقبل الاعدادية الخاصة لغات بمدينة اسيوط والمركز الثالث الطالبة ريتاج محمد عبد الجواد بمدرسة ناصر الاعدادية الخاصة بديروط والمركز الرابع عمر حجاج ربيع كيلانى بمدرسة المستقبل الاعدادية الخاصة عربى بأسيوط والخامس الطالب نادر ثابت ابوالسعود بمدرسة سعد بن ابى وقاص الاعدادية بالقوصية والسادس يسى ماهر انيس بمدرسة دير الجنادلة الاعدادية بنين بالغنايم والمركز السابع الطالبة ياسمين خالد عبد المؤمن بمدرسة بنى يحيى بحرى الاعدادية بديروط والمركز الثامن الطالبة ريم علاء الدين عبد الرحيم بمدرسة السلام الحديثة الخاصة باسيوط والمركز التاسع الطالبة سما خالد صديق بمدرسة المستقبل الاعدادية الخاصة لغات باسيوط والمركز العاشر الطالبة نهلة هانى عبد العظيم بمدرسة الجيل الجديد الاعدادية المشتركة بديروط .

وقال محافظ أسيوط انه سيقوم بتكريم الطلاب الاوائل فى مختلف الشهادات التعليمية نظرا لتفوقهم الدراسى ، معربا عن سعادته لتميز ابناء المحافظة فى كافة المجالات وحصد ابنائها المراكز الاولى فى مختلف الشهادات والمسابقات ، معلناً تقديم الدعم الكامل للمتميزين من أبناء المحافظة فضلاً عن الدعم المقدم لتطوير العملية التعليمية والنهوض بها تنفيذا لاستراتيجية مصر 2030 فى مجال التعليم .