تونس تُجدد مساندتها المطلقة لإنجاح العملية السياسية بليبيا

محمد اسماعيل - القاهرة - تونس - (أ ش أ)

جدد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي مساندة تونس المطلقة قيادة وشعبا للأشقاء الليبيين من أجل إنجاح العملية السياسية، علاوة على استعداد تونس لتقديم كل الدعم إقليميا ودوليا لليبيا الشقيقة قصد المساهمة في توفير كل أسباب الاستقرار في هذا البلد بما من شأنه أن ينعكس إيجابيا على كل المنطقة المتوسطية.

وذكر بيان للخارجية التونسية، الأربعاء، أن ذلك جاء خلال لقاء الجرندي وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الليبية نجلاء المنقوش على هامش مشاركتهما في مؤتمر برلين 2 حول ليبيا.

وأشار إلى أن اللقاء كان فرصة لتنسيق المواقف والتشاور حول المواضيع والمحاور المطروحة في مؤتمر برلين2، وبحث أهم القضايا ذات الاهتمام المشترك إقليميا ودوليا، فضلا عن سبل تطوير التعاون الاقتصادي بين الجارتين وكذلك متابعة تنفيذ أهم القرارات المنبثقة عن الزيارات الأخيرة في الاتجاهين بين البلدين.

من جانبها، ثمنت المنقوش الموقف التونسي ودعمها المتواصل لليبيا والذي تجسد في احتضان تونس للحوار السياسي الليبي-الليبي بين مختلف الفرقاء في شهر نوفمبر 2020.