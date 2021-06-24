حادثتين في أقل من 24 ساعة وتهديدات بالاستعانة بشركات أجنبية.. ماذا يحدث في وزارة النقل؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

شهدت خطوط السكك الحديدية، خلال الـ24 ساعة الماضية، حادثتَي قطار، في منطقة حلوان بالقاهرة، ومحطة مصر بالإسكندرية، أسفرتا عن إصابة نحو 15 شخصًا ووفاة اثنين آخرين.

واصطدم قطار بضائع محمل بالفحم، الساعة السادسة مساء الإثنين الماضي، بسيارتي ميكروباص متوقفتَين بالقرب من شريط السكة الحديد بخط التبني- العباسية، نتج عنه إصابة 6 أشخاص ووفاة ٢ آخرين.

أعلنت هيئه السكة الحديد، أنه في تمام الساعه 17.45 مساء الاثنين الماضي، أثناء مسير قطار بضائع محمل بالرخام على خط التبين- العباسية في المسافة بين التبين وحلوان تصادم القطار ب2 ميني باص متوقفين في منطقة سكنية على مسافة قريبة جدا من السكة ومتعارضين مع مسار القطار، وفي مكان لايوجد به أى مزلقانات أو أماكن معده للعبور لو منطقة انتظار سيارات وحاول السائق التوقف ولم يتمكن من ذلك مما أدى إلى إحتكاكه بأحدهما واصطدامه بالأخر .

ولم يمض سوى ساعات معدودة على حادثة قطار حلوان، ليستقيظ المصريون على حادثة أخرى؛ لكن هذه المرة كانت بالقرب من محطة مصر بالإسكندرية، حيث اصطدم جرار رقم 3219 (كان موجودًا بنهاية الرصيف) بالعربة الأخيرة من قطار 12، نتج عنها تحطم العربة وإصابة 8 أشخاص.

وأعلنت السكة الحديد أنه في تمام الساعة 9.15 حال سفرية قطار 2519/12 اكسبريس ثانية عادية (الاسكندرية / القاهرة) من رصيف 8 بمحطة الاسكندرية تحرك الجرار 3219 الموجود بنهاية الرصيف خلف القطار وحدث احتكاك مع العربة الأخيرة من قطار 12 رقم 16149 وتم تركها مع العربة قبل الأخيرة 16116 وقام القطار الساعة 10.00 بتركيب 8 عربات.

وقالت الهيئة في بيان الثلاثاء الماضي، إنه نتج عن ذلك إصابة 8 أشخاص إصابات خفيفة وتم نقلهم لمستشفيات الاسكندرية، ولم تتأثر حركة مسير القطارات وتم إيقاف عن العمل كلا من قائد قطار 661 ومساعده الواردين بالجرار 3219 وكذلك خدما الوردية قائد القطار ومساعده وملاحظ التشغيل إحتياطياً وتحويلهم للنيابة العامة.

ورغم أن الواقعتَين ليستا المرة الأولى منذ تولي الفريق كامل الوزير مسؤولية وزارة النقل؛ فإن تصريحات الوزير الأخيرة تشير إلى نفاد صبره، متهمًا عناصر داخل قيادات وموظفي هيئة السكة الحديد بأنها تعرقل مسيرة التطوير، التي تستهدف تطوير نظم الإشارات وتحديث القطارات وجرارات السكة الحديد.

الوزير يهدد

وهدد وزير النقل بالاستعانة بالشركات الأجنبية المتعاونة مع وزارة النقل في مجال السكك الحديدية لإدارة وتشغيل خطوط هذا المرفق الحيوي المهم، حال استمرار هذا التكاسل والتخاذل بين العاملين والقيادات بالسكة الحديد، على حد وصفه.

وأكد وزير النقل أنه لا مكان لأي متقاعس أو فاسد أو مهمل يتسبب في حوادث تزهق أرواح المواطنين وتتسبب في ضياع أموال الشعب المصري، مشيراً إلى أنه لن يسمح بوجود عناصر تعوق وتعرقل عمليات التطوير وتؤثر على معنويات من يقومون بعمليات الإصلاح والتطوير لصالح الشعب المصري ولخدمته؛ خصوصًا أن الدولة قد وفرت كل الإمكانات للنهوض بهيئة السكك الحديدية وتعاقدت على صفقات هي الأضخم من نوعها في تاريخ الهيئة.

وأكد وزير النقل أنه منذ تولي حقيبة وزارة النقل تعهد أمام الرئيس والشعب المصري بتطهير وتطوير هيئة السكك الحديدية لتكون في طليعة الهيئات بالدولة.

ونوه الوزير النقل بأنه لا مكان لأي متقاعس أو فاسد أو مهمل يتسبب في حوادث تزهق أرواح المواطنين وتتسبب في ضياع أموال الشعب المصري، مشيراً إلى أنه لن يسمح بوجود عناصر تعوق وتعرقل عمليات التطوير وتؤثر على معنويات من يقومون بعمليات الإصلاح والتطوير لصالح الشعب المصري ولخدمته؛ خصوصًا أن الدولة قد وفرت كل الإمكانات للنهوض بهيئة السكك الحديدية، وتعاقدت على صفقات هي الأضخم من نوعها في تاريخ الهيئة؛ ولكن هناك مَن يعوق كل أعمال التطوير.

وشدد الوزير على أنه لا مكان لوجود مثل هذه العناصر في هيئة السكك الحديدية، وعلى كل القيادات والعاملين بالسكة الحديد أن يقوموا بالعمل على مدار الساعة ليلاً ونهاراً ، ويؤدي كل فرد مهمته وفق التوصيف الوظيفي له، مؤكدًا أنه لم يجد تعاونًا كافيًا من قيادات وموظفي السكك الحديدية منذ توليه مهمة حقيبة النقل.

وأوضح وزير النقل أن الوزارة ستقوم بفصل المتسبب في حادث قطار الإسكندرية، مشددًا على أنه سيتم فصل كل من يخطئ ويؤدي خطؤه إلى حادثة تزهق أرواحاً أو تتسبب في خسائر مادية لأموال الشعب وسيكون ذلك من خلال كل الإجراءات القانونية التي تكفل ذلك، مضيفًا: "فلا مكان لفاسد أو مهمل أو متقاعس في حق الشعب المصري".

ومن جانبه، تبرأ المهندس مصطفى أبو المكارم رئيس هيئة السكك الحديدية، من حادث قطار حلوان، مؤكدا إن الهيئة لا ذنب لها في حادث تصادم قطار بضائع بأتوبيسي نقل عمال في منطقة حلوان،

وأضاف ابوالمكارم في تصريحات تلفزيونية، أن الأتوبيسين كانا يسيران عكس اتجاه القطار، فحاول السائق باستخدام "السرينة" لتنبيههما لكن دون جدوى، و كان القطار يسير بسرعة 24 كيلو مترًا في الساعة، لكنه اصطدم بالأتوبيسين، ما أسفرت عن سقوط حالتي وفاة و 4 إصابات.

و أشار إلى أن وزارة النقل لا تملك سلطة إزالة المنازل التي تقع في حرم السكة الحديد، موضحًا أن حادث الأمس قاد إلى تحرك من الدولة بالكامل للعمل على تأمين المواطنين وفرض مسافة 15 مترًا لحرم السكة الحديد مع تشييد سور لتأمين الركاب وحركة القطارات أيضًا، وإزالة كافة المباني المخالفة، موضحًا أنه ستتم إزالة أي مخالفات من قِبل الدولة وليس هيئة السكة الحديد، مع تعويض المواطنين بالطريقة المناسبة.

و عن حادثتي تصادم قطاري بمحافظة الإسكندرية، أكد ابوالمكارم، أنه خطأ بشري من سائق الجرار الذي تحرّك من تلقاء نفسه، وكان عليه انتظار خروج القطار الآخر وأن تكون هناك مسافة آمنة بينهما وأن يتحرك بسرعة أقل، لكن السائق تعجل وأسار تقدير المسافة، ما أدّى إلى الاحتكاك المباشر.

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