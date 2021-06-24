إيران تستعد لإطلاق قمر استخباراتي جديد

تستعد إيران لإطلاق صاروخ يحمل قمرا صناعيا للمرة الثانية، حيث فشلت المرة الأولى، وهي أحدث محاولة للبلاد لتعزيز برنامجها الفضائي Simorgh وتوفير معلومات استخباراتية حيوية وسط توترات مع الغرب بشأن صفقة نووية ممزقة، وتزامنا مع الرئيس المنتخب الجديد إبراهيم رئيسي. وقد أكدت صور الأقمار الصناعية ومسؤول أمريكي وخبير صواريخ الإطلاق الفاشل، في وقت سابق من هذا الشهر، في ميناء الإمام الخميني الفضائي في مقاطعة سمنان الإيرانية.

وتأتي هذه المحاولة في الوقت الذي تكبد فيه برنامج الفضاء الإيراني سلسلة من الخسائر الكبيرة، بينما يدير الحرس الثوري شبه العسكري برنامجه الموازي الذي أطلق قمرًا صناعيًا في مدار العام الماضي.

سبب مخفي

وقال اللفتنانت كولونيل أوريا أورلاند المتحدث باسم البنتاجون في بيان إن «قيادة الفضاء الأمريكية على علم بفشل إطلاق الصاروخ الإيراني الذي حدث في 12 يونيو». ولم يخض في تفاصيل الإطلاق الفاشل الذي أوردته شبكة سي إن إن لأول مرة. ولم يتضح على الفور سبب اختيار إيران لإطلاق الصواريخ في 12 يونيو، حيث تقوم طهران عادة بجدولة مثل هذه الاحتفالات الوطنية. ومع ذلك، فقد جاء ذلك في الفترة التي سبقت الانتخابات الرئاسية الإيرانية الأسبوع الماضي، والتي كانت الجمهورية الإسلامية تأمل في زيادة الإقبال عليها.

وسيكون الإطلاق الفاشل هذا الشهر هو الرابع على التوالي لبرنامج Simorgh.

خزانات الوقود

في حين نفى وزير الاتصالات الإيراني محمد جواد آذري جهرمي الأربعاء أن طهران فشلت في إطلاق قمر صناعي، لم يقدم أي تفسير للنشاط في الميناء الفضائي. ولم ترد بعثة إيران لدى الأمم المتحدة على طلب للتعليق.

وتظهر صور الأقمار الصناعية من شركة Planet Labs Inc. و Maxar Technologies الاستعدادات في ميناء الفضاء في 6 يونيو. وتتضمن هذه الصور خزانات وقود إلى جانب جسر أبيض ضخم يضم صاروخًا، بينما يقوم العلماء بتزويده بالوقود والاستعداد للإطلاق.

وقد ذكر جيفري لويس، الخبير في مركز جيمس مارتن لدراسات منع الانتشار في معهد ميدلبري للدراسات الدولية، إن عدد خزانات الوقود، بناءً على حجمها، كان يبدو كافيًا لملء المرحلتين الأولى والثانية من صاروخ إيراني.

وقال إن صاروخ Simorgh هو صاروخ يحمل قمرًا صناعيًا تم إطلاقه من نفس المنطقة في الميناء الفضائي.

معلومات سرية

لفت انفجار صاروخي في أغسطس 2019 انتباه الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترمب، الذي غرد لاحقًا على ما يبدو أنه صورة مراقبة سرية لفشل الإطلاق.

وأثارت الإخفاقات المتتالية الشكوك حول التدخل الخارجي في برنامج إيران.

في غضون ذلك، كشف الحرس في أبريل 2020 عن برنامجه الفضائي السري من خلال إطلاق قمر صناعي في المدار بنجاح.

وفي وقت لاحق، رفض رئيس قيادة الفضاء الأمريكية القمر الصناعي ووصفه بأنه «كاميرا ويب متداعية في الفضاء» لا توفر معلومات استخباراتية حيوية لإيران - يأتي الإطلاق بعد الانتخاب الساحق للرئيس الإيراني المنتخب إبراهيم رئيسي، المرتبط بإعدام جماعي للآلاف في عام 1988. وشهد التصويت أدنى نسبة مشاركة في الانتخابات الرئاسية منذ الثورة الإسلامية الإيرانية عام 1979.

صاروخ SIMORGH:

صاروخ حامل للأقمار الصناعية مداري متعدد المراحل

إيراني الصنع ذو أربع محركات

قام بأول رحلة إطلاق له في فبراير 2010.

يستخدم الوقود السائل