اتفاق مبدئي لتعويض «قناة السويس» والإفراج عن «إيفر جيفن»

ابوظبي - سيف اليزيد - أحمد عاطف (القاهرة)

اقتربت أزمة النزاع التفاوضي للتعويضات بين هيئة قناة السويس المصرية والشركة المالكة لسفينة الحاويات البنمية «إيفر جيفن»، التي جنحت في القناة مارس الماضي، من الانتهاء.

وأعلن نادي الحماية والتأمين البريطاني التوصل إلى اتفاق مبدئي مع هيئة قناة السويس بخصوص السفينة «ايفرجيفن»، لافتاً إلى أنه بعد مناقشات مكثفة مع لجنة التفاوض بهيئة قناة السويس خلال الأسابيع القليلة الماضية، تم التوصل إلى اتفاق مبدئي بين الطرفين.

وقال فاز بير محمد من شركة «ستان مارين» للاستشارات القانونية والبحرية، في بيان: إن العمل جار لإتمام اتفاق تسوية في أقرب وقت ممكن، وإن ترتيبات الإفراج عن الناقلة ستجري بعد الانتهاء من الإجراءات الرسمية.

وطالبت قناة السويس، في بادئ الأمر، تعويضاً بقيمة 916 مليون دولار من شركة «شوي كيسن» اليابانية، عن الأضرار التي لحقت بها، ثم خفضت المبلغ إلى 550 مليون دولار فقط، مع إبداء الاستعداد للقبول بمبلغ 150 مليون دولار، بشكل مبدئي، للإفراج عن السفينة.

وكان رئيس مجلس إدارة هيئة قناة السويس أعلن، في وقت سابق، أن الشركة عرضت دفع 150 مليون دولار، فيما كشف نادي الحماية الإنجليزي للتأمين والتعويض في الأسبوع الماضي عن تكليفه بخوض المفاوضات مع قناة السويس.

ولا تزال سفينة الحاويات «إيفر جيفن» متوقفة في منطقة البحيرات المرة في منتصف قناة السويس، منذ تحريرها في 29 مارس.

وكانت السفينة البالغ طولها 400 متر، وعرضها 59 متراً، وحمولتها الإجمالية 224 ألف طن، التي كانت تقوم برحلة من الصين إلى روتردام في هولندا، جنحت بالعرض في الممر المائي لمدة 6 أيام، وأدى ذلك لتعطيل الملاحة الذي أدى بدوره لازدحام مروري في القناة، وتشكل طابور انتظار طويل زاد على 420 سفينة، إلا أنه في الثالث من أبريل الماضي، أعلنت الهيئة تعويم السفينة، وانتهاء أزمة الملاحة، وعبور كل السفن المنتظرة.