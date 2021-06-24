اليمن.. قتلى وجرحى بصفوف الانقلابيين في مأرب والجوف

ابوظبي - سيف اليزيد - عدن (وكالات)

سقط قتلى وجرحى في صفوف ميليشيات «الحوثي» الانقلابية، أمس، بنيران قوات الجيش اليمني والمقاومة الشعبية في جبهة صرواح، غرب محافظة مأرب.

كما كبدت قوات الجيش المليشيات، المدعومة إيرانياً، خسائر بشرية ومادية في جبهة النضود شرق مدينة الحزم، بمحافظة الجوف.

وقال مصدر عسكري، للمركز الإعلامي للقوات المسلحة: «إن قوات الجيش والمقاومة استدرجوا مجاميع حوثية إلى كمين محكم بإحدى الشعاب في جبهة صرواح، مؤكداً أن المعركة نتج عنها مقتل ما لا يقل عن 17 حوثياً وجرح آخرين».

وبالتزامن، شنّت مدفعية الجيش قصفاً مركّزاً استهدف مواقع وتجمعات للميليشيات في مواقع متفرقة بالجبهة، وأسفر القصف عن إحراق آليات قتالية، وسقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات.

وفي الجبهة ذاتها، دمّر طيران تحالف دعم الشرعية 4 أطقم، كانت في طريقها لتعزيز الميليشيات، ومقتل جميع من كانوا على متنها.

وفي هذه الأثناء، أوضح مصدر عسكري أن وحدات خاصة من قوات الجيش نفّذت هجوماً خاطفاً استهدف قدرات الميليشيات «الحوثية» في جبهة النضود بمحافظة الجوف، مؤكداً سقوط العديد من عناصر الميليشيات بين قتيل وجريح، إضافة إلى إحراق آلية «شيول»، وعدد من الأطقم، وتدمير ما عليها من أسلحة وذخائر.

وأشار المصدر، إلى أن طيران تحالف دعم الشرعية استهدف تجمعات معادية في مواقع متفرقة شرق الحزم، وألحق بالميليشيات خسائر بشرية ومادية، منها تدمير عربة مدرعة، ومصرع من كانوا على متنها.