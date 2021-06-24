برلين 2.. إجماع دولي على ضرورة إخراج المرتزقة من ليبيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة

طالب البيان الختامي لمؤتمر برلين 2، جميع الجهات الفاعلة في ليبيا بالامتناع عن أي أنشطة تتسبب في تفاقم الصراع، وسحب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة دون تأخير.

كما شدد على ضرورة امتناع جميع الجهات الفاعلة في ليبيا عن أي أنشطة تتسبب في تفاقم الصراع، والعمل على إصلاح قطاع الأمن وإخضاعه لإشراف سلطة مدنية موحدة.



وأكد البيان الختامي الالتزام الكامل بالامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية لليبيا وحث جميع الأطراف الدولية الفاعلة على الالتزام بذلك.

وأشاد بدور دول الجوار الليبي والجامعة العربية والأمم المتحدة والاتحادين الأوروبي والأفريقي في دعم عملية السلام الليبية.