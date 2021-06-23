شكرا لقرائتكم خبر عن الموجة الثالثة لكورونا تصل إلى الذروة في جنوب أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد في جنوب أفريقيا إلى 17493، في أعلى حصيلة يتم تسجيلها خلال الموجة الثالثة من الوباء.

وحصيلة الإصابات اليومية التي أعلنها المعهد الوطني للأمراض المعدية أمس الأربعاء هي الأعلى منذ 14 يناير.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المعهد قوله إن 9ر24 % من الأشخاص الذين خضعوا للاختبارات، ثبتت إصابتهم بكوفيد19-، مضيفا أن 62% من الإصابات الجديدة حدثت في إقليم جاوتنج، الذي يعد المركز التجاري والصناعي لجنوب أفريقيا.