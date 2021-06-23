شكرا لقرائتكم خبر عن فلسطين: «الشيخ جراح» قضية الوجود الفلسطيني في القدس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أن معركة الوجود الفلسطيني في حي الشيخ جراح هي معركة الوجود الفلسطيني في القدس، وهي بكل المعاني معركة "كسر عظم".

وشددت على أن من واجب كل مقدسي وكل فلسطيني أن يهب للدفاع عن الوجود الفلسطيني في الحي والعمل من أجل إفشال المخطط الإسرائيلي وهزيمته بالكامل، بما في ذلك ضرورة إلحاق الهزيمة بسياسة الإبعاد والطرد والإحلال الاستيطاني الاستعماري بحق المواطنين المقدسيين، فأمام هذه المعركة وهي معركة الوجود بامتياز يجب أن ترتفع راية الصمود بامتياز.

وأدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية في بيان اليوم، جرائم الاحتلال والمستوطنين المتواصلة ضد شعبها عامة وضد أهالي حي الشيخ جراح في القدس المحتلة على وجه الخصوص، محملةً حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج وتداعيات هذا العدوان الهمجي الذي لا يتوقف.

ورأت في بيانها أن المحتل يتعمد تصعيد الأوضاع ضد أهالي حي الشيخ جراح تمهيداً لطردهم وتهجيرهم بالقوة منه، اعتقاداً منه أن ذلك سيمهّد الطريق أمامه لإخلاء وتهجير الأسر الفلسطينية من باقي الأحياء المقدسية.