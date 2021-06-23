شكرا لقرائتكم خبر عن تونس ترصد 6 إصابات بسلالة دلتا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة التونسية اليوم الأربعاء رصد 6 إصابات بسلالة دلتا الجديدة من فيروس كورونا والتي ظهرت للمرة الأولى في الهند، وسط انتشار سريع للفيروس في البلاد.

وبعد نجاحها العام الماضي في السيطرة على الموجة الأولى من الفيروس، تكابد تونس في مواجهة ارتفاع جديد في الإصابات.

وأعادت تونس فرض إجراءات العزل العام الأسبوع الماضي في أربع محافظات مع تصاعد الإصابات واكتظاظ وحدات العناية المركزة بالمرضى.

وسجلت تونس 387 ألف إصابة بفيروس كورونا وحوالي 14233 وفاة.