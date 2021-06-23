بنزيما وكريستيانو يحملان فرنسا والبرتغال لثمن نهائي اليورو

تعادل المنتخب البرتغالي مع نظيره الفرنسي، بهدفين لمثلهما، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب بوشكاش أرينا، في منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات بيورو 2020.



أحرز كريستيانو رونالدو هدفي البرتغال في الدقائق 31 و60 من ركلتي جزاء، فيما أحرز كريم بنزيما هدفي الديوك الفرنسية بالدقائق 45+2 من ركلة جزاء و48. وبهذا التعادل، أنهى المنتخب الفرنسي دور المجموعات متصدرا للمجموعة السادسة برصيد 5 نقاط، بينما تأهل البرتغال أيضًا بعد احتلاله المركز الثالث برصيد 4 نقاط، ويتأهل ضمن أفضل مركز ثالث.