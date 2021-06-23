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رصد إصابات بـ'دلتا' كورونا في دولة عربية

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بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة الصحة التونسية الأربعاء رصد 6 إصابات بمتحور "دلتا" من فيروس كورونا، المكتشف للمرة الأولى في الهند.
وأوضحت الصحة التونسية أن عمليات التتبع الجيني متواصلة لمعرفة النتائج النهائية لحالات العدوى بـ"دلتا".

وينتظر أن تجتمع اللجنة العلمية التونسية الخميس، لاتخاذ إجراءات جديدة من أجل مواجهة "كوفيد - 19".


وتكابد تونس في مواجهة ارتفاع جديد في الإصابات، بعد نجاحها العام الماضي في السيطرة على الموجة الأولى من الفيروس.

وأعادت تونس فرض إجراءات العزل العام الأسبوع الماضي، في أربع محافظات مع تصاعد الإصابات واكتظاظ وحدات العناية المركزة بالمرضى.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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