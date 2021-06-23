انت الان تتابع خبر رونالدو يكسر عقدة الديوك.. ويعادل رقم دائي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وسجل رونالدو الهدف الأول لمنتخب بلاده من ركلة جزاء بعد مرور 31 دقيقة، وعاد وسجل الهدف الثاني من ركلة جزاء أيضا في الدقيقة 60.

وبذلك يهز كريستيانو شباك الديوك لأول مرة في مسيرته الدولية بعد سبع مواجهات ضد أبطال العالم.



كما رفع قائد منتخب البرتغال رصيده إلى 109 أهداف في 178 مباراة دولية.

وعادل كريستيانو رونالدو إنجاز الإيراني علي دائي، صاحب الرقم القياسي لأكبر عدد مسجل من الأهداف الدولية في تاريخ المنتخبات.

ويعتلي كريستيانو رونالدو صدارة هدافي النسخة الحالية من اليورو برصيد 5 أهداف.

كما بات أيضا أول لاعب في التاريخ يسجل 20 هدفا على الأقل في بطولتي أوروبا وكأس العالم، حيث أحرز 14 هدفا في اليورو و7 أهداف في المونديال.



وذكر الحساب الرسمي لبطولة يورو 2020، أن رونالدو هو أول لاعب برتغالي في التاريخ الذي ينجح في التسجيل في المباريات الثلاث بدور المجموعات في المسابقة القارية.

وبخلاف هدفي رونالدو، سجلت فرنسا هدفها الأول في المباراة من علامة الجزاء عبر كريم بنزيما، لتصبح مباراة اليوم هي الأولى في تاريخ اليورو التي تشهد تسجيل 3 ركلات جزاء بنجاح (باستبعاد ركلات الترجيح)، وفقا لأوبتا