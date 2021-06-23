انت الان تتابع خبر بينها العراق.. المغرب تعلن تحديثاً يتعلق بالرحلات الجوية لدول عدة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي في المغرب عن تحديث جديد يتعلق من وإلى المغرب ابتداء من الـ15 من يونيو، والبلدان المدرجة في القائمة "ب".

