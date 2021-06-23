البرهان يرد على الشائعات: الجيش السوداني على قلب رجل واحد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طالب رئيس مجلس "السيادة السوداني"، عبد الفتاح البرهان، الشعب، بعدم الالتفات إلى الشائعات، مؤكدا أن القوات المسلحة السودانية "على قلب رجل واحد".

جاء ذلك كلمة البرهان في اللقاء التنويري، الذي جرى بالقيادة العامة للقوات المسلحة في الخرطوم، بحضور الفريق محمد حمدان دقلو "ميدتي" النائب الأول لرئيس مجلس السيادة وقائد قوات الدعم السريع، وأعضاء مجلس السيادة الآخرين، ورئيس هيئة الأركان ونوابه ومدير المخابرات العامة وقادة الوحدات والأفرع والضباط.

وقال البرهان إن "القوات المسلحة وقوات الدعم السريع قوة واحدة على قلب رجل واحد هدفها المحافظة على أمن الوطن والمواطنين السوادنيين ووحدة التراب".

وتابع أن القوات المسلحة "تقف بالمرصاد للعدو الذى يسعى إلى تفكيك السودان"، مضيفا "كما أنها يدُ واحدة قوية لحماية الفترة الانتقالية وإكمال التحول الديمقراطى المنشود، وتحقيق الوحدة الوطنية".

ومضى قائلا :"لن نسمح أبداً لأي طرف بالعمل على بث الشائعات وزرع الفتن بين مكونات المنظومة الأمنية من القوات المسلحة والدعم السريع".

وأكد البرهان اهتمام السلطات بـ"تطوير القوات المسلحة والدعم السريع والعمل على المزيد من أحكـــام التنسيـق على كافة المستويــات وتحسيــن الأوضاع المعيشية للفـــرد العسكــرى حتى يتفرغ لأداء مهامه وواجباته على الوجه الأكمل".

وأشار إلى حرص الجيش السوداني على تحقيق السلام الشامل والوصول إلى إتفاق وطنى مرضى عبر الحوار مع الحركات المسلحة التي لم تلتحق بركب السلام.

من جانبه، دعا محمد حمدان دقلو إلى القضاء على الشائعات التى تستهدف وحدة وتماسك القوات المسلحة والدعم السريع فى مهدها والحرص على التحصين من أغراضها الضارة.

وأوضح، في كلمته، أن "هدفنا واحد ولدينا مسؤولية تاريخية فى الخروج بالبلاد إلى بر الأمان" ،مضيفا "الأعداء ينتظرون تنافرنا".

ولفت إلى أن القوات المسلحة والدعم السريع يمثلان قوة واحدة تتبع للقائد العام وتأتمر بأمره"، مجدداً تمسكه بإحداث التحول الديمقراطى فى البلاد.