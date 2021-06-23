ضرب منظمة الطاقة الذرية الإيرانية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أفاد تقرير إخباري بأن إيران أحبطت عملا قالت إنه تخريبي استهدف أحد المباني التابعة لمنظمة الطاقة الذرية الوطنية.

وذكر موقع قناة «برس تي في» أن محاولة الاعتداء وقعت في ساعة مبكرة من صباح أمس، لكنها لم تسفر عن وقوع إصابات أو أضرار، مؤكدا أن ذلك بسبب الإجراءات الأمنية المشددة التي تم فرضها في أعقاب عمليات تخريبية مماثلة استهدفت مواقع نووية إيرانية، واغتيال العالم البارز محسن فخري زاده العام الماضي.

وأشار إلى أن التحقيقات ما زالت جارية لتحديد الجناة والوقوف على الحقائق المرتبطة بالحادث.