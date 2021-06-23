شكرا لقرائتكم خبر ضرب منظمة الطاقة الذرية الإيرانية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وذكر موقع قناة «برس تي في» أن محاولة الاعتداء وقعت في ساعة مبكرة من صباح أمس، لكنها لم تسفر عن وقوع إصابات أو أضرار، مؤكدا أن ذلك بسبب الإجراءات الأمنية المشددة التي تم فرضها في أعقاب عمليات تخريبية مماثلة استهدفت مواقع نووية إيرانية، واغتيال العالم البارز محسن فخري زاده العام الماضي.
وأشار إلى أن التحقيقات ما زالت جارية لتحديد الجناة والوقوف على الحقائق المرتبطة بالحادث.
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