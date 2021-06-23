شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يستضيف أول وفد وزاري سوري منذ 2011 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عمان: ”الخليج 365”، وكالات

بحث وزيرا النفط والكهرباء السوريان في العاصمة الأردنية عمّان، أمس الأربعاء، سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الطاقة، في إطار أوّل زيارة لوفد حكومي سوري إلى المملكة منذ إندلاع النزاع في سوريا عام 2011.

وقالت وكالة الأنباء الأردنية، إن وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية هالة زواتي، بحثت، أمس الأربعاء، مع وزير النفط والثروة المعدنية السوري، بسام طعمة، ووزير الكهرباء السوري غسان الزامل «مجالات التعاون في قطاعي النفط والكهرباء وسبل تعزيزها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين». وأوضحت أن الجانبين بحثا خلال الاجتماع الذي عقد في عمّان وحضره مسؤولون في قطاع الطاقة من البلدين، «وضع شبكة الربط الكهربائي بين الأردن وسوريا ووضع البنية التحتية لخط الغاز العربي الواصل بين البلدين وسبل تعزيز التعاون في مجال الطاقة المتجددة». وتعرّض خط الغاز العربي وخط الكهرباء الذي يربط مصر والأردن وسوريا لأضرار جسيمة خلال الحرب في سوريا.

وأكدت الوزيرة زواتي خلال الاجتماع «أهمية تفعيل التعاون» بين البلدين في مجال الطاقة «انطلاقاً من روح العلاقة الأخوية وفي إطار سياسة تضع في الاعتبار التكامل الاقتصادي الذي يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين». كما أكدت الوزيرة «أهمية تأهيل البنية التحتية لخط الغاز العربي بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين، وأهمية منظومة الربط الكهربائي بين الدولتين والتي تشكل جزءاً من الربط الكهربائي العربي».

وكانت زيارة طارق الحموري عندما كان وزيراً للصناعة والتجارة في الحكومة الأردنية السابقة خلال مارس/ آذار من العام الماضي إلى سوريا، فتحت باب التواصل الرسمي على المستوى الحكومي بين البلدين في أول استقبال لوزير أردني في دمشق منذ اندلاع الأزمة السورية. ووصف الحموري اللقاءات مع مسؤولين سوريين حينها بأنها «إيجابية للغاية».