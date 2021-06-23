شكرا لقرائتكم خبر عن سلالة «دلتا» تهدد فرنسا وألمانيا وأستراليا.. والسلطات تستنفر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - باتت السلالة «دلتا» من فيروس كورونا تهدد العديد من الدول التي ما لبثت أن انفكت من القيود المشددة التي فرضتها لأشهر لمكافحة الجائحة، وأعلن المركز الاوروبي لمراقبة الامراض والوقاية منه اان السلالة دلتا ستشكل 90 في المئة من اصابات كورونا الجديدة في الاتحاد الاوروبي بنهاية اغسطس/اب المقبل.ومنع سكان سيدني الأسترالية من مغادرة المدينة بعد رصد بؤرة وبائية جديدة، ورفعت نيوزيلندا التحذير بالعاصمة ولينجتون.

تحذير فرنسي

حذر المتحدث باسم الحكومة الفرنسية، جبرائيل أتال، أمس الأربعاء، من سلالة «دلتا» المتحورة التي تنتشر تدريجياً في فرنسا. ودعا في حديث تلفزيوني إلى «اليقظة والحذر التامين»، بعد أيام قليلة من آخر خطوة من رفع حظر التجوال الذي دام منذ أكتوبر/تشرين الأول 2020.يذكر أن نحو 35 مليون فرنسي يفترض أن يكونوا قد حصلوا على تطعيم كامل بحلول نهاية أغسطس، ومن المفترض أيضاً إعطاء 40 مليون جرعة أولى بحلول التاريخ نفسه.

لم ينته بعد

وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أمس الأربعاء، إن وضع مستويات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد مشجع، لكن الإصابات بسلالة دلتا سريعة الانتشار، ترتفع ويتعين على البلاد التحلي بالحكمة حتى لا تغامر بخسارة ما حققته. وقالت لنواب البرلمان: «الجائحة لم تنته بعد». وأضافت أن ألمانيا ستكون قادرة على توفير اللقاح المضاد لكوفيد 19 للجميع بحلول 21 سبتمبر/أيلول، إذا وصلت شحنات اللقاحات المطلوبة.

20 % في أمريكا

وتمثل سلالة «دلتا» المتحورة من فيروس كورونا، الآن، أكثر من 20% من الإصابات بكوفيد 19 في الولايات المتحدة خلال الأسبوعين الماضيين، أو ضعف ما كان عليه الوضع منذ أن أعلنت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها عن انتشار السلالة الجديدة.

وحذر الدكتور أنتوني فاوتشي، كبير خبراء الأمراض المعدية في البلاد، من أن الولايات المتحدة قد تتبع مسار المملكة المتحدة، حيث أصبحت السلالة الجديدة هي المهيمنة، بسبب الانتشار السريع وسط الشباب.

كما قال فاوتشي إن المؤشرات تفيد بأن اللقاحات المضادة لكوفيد 19 تظل فعالة ضد السلالة.وتمثل هذه السلالة نصف الإصابات الجديدة في مناطق أمريكية عديدة تشمل آيوا، وكنساس، وميسوري، ونبراسكا، وكولورادو، ومونتانا، وداكوتا الشمالية، وداكوتا الجنوبية، ويوتاخ، ووايومنج.وكان الرئيس الأمريكي جو ‏بايدن، قال، إن العلماء أكدوا أن سلالة «دلتا» من كورونا تهدد الجميع، خاصة الشباب، مشيراً إلى أن السلطات الصحية في الولايات المتحدة طعّمت 300 مليون أمريكي في 150 يوماً.

إغلاق سيدني

وأعلنت السلطات الأسترالية أن أغلبية سكان سيدني ممنوعون من مغادرة أكبر مدينة في البلاد اعتباراً من أمس الأربعاء، بسبب رصد بؤرة لمتحورة دلتا، خشية انتقالها إلى مناطق أخرى. وسجلت أكثر من ثلاثين إصابة بالمتحورة منذ رصد هذه البؤرة الوبائية الأسبوع الماضي في منطقة بونداي بيتش في سيدني.

وأعلنت رئيسة وزراء مقاطعة نيو ساوث ويلز جلاديس بيريجيكليان إن «نسبة كبيرة جداً» من سكان سيدني البالغ عددهم خمسة ملايين، سيخضعون لحظر التنقل الذي يشمل سبع مناطق تم فيها تسجيل إصابات بكوفيد 19.وأقر براد هازارد وزير الصحة في هذه الولاية الأكثر تعداداً للسكان في البلاد «استناداً إلى خبرتي ثمة درجة معينة من الكلل واللامبالاة تجاه الفيروس». وحث السكان على توخي الحذر من «هذه المتحوّرة الأكثر خطورة من الفيروس» الأساسي و«عدم الاستسلام لعدم المبالاة».

رفع مستوى التحذير

ورفعت نيوزيلندا مستوى التحذير في عاصمتها ولينجتون، بسبب مخاوف من انتشار الفيروس بعدما أظهرت الفحوص إصابة سائح أسترالي بعد عودته إلى سيدني من زيارة للبلاد في عطلة نهاية الأسبوع.

البرازيل

وأعلنت وزارة الصحة البرازيلية، أمس، تسجيل 87,822 إصابة، و2131 وفاة جديدة . وسجلت البرازيل أكثر من 18 مليوناً، وبلغ العدد الرسمي للوفيات 504,717 وفاة، وفق بيانات وزارة الصحة.

الهند

وأظهرت بيانات وزارة الصحة الهندية أمس الأربعاء، تسجيل 50,848 إصابة جديدة بكوفيد-19 . وأظهرت حسابات «رويترز» أن البلد الواقع في جنوب آسيا، سجل في المجمل 30,03 مليون إصابة بالمرض.

لقاح إيراني

وأعلن رئيس الأركان العامة للقوات الإيرانية اللواء محمد باقري، أن لقاح «ميلاد» المضاد لكورونا والمنتج من قبل وزارة الدفاع الإيرانية سيتم اعتماده للاستخدام العام قريباً.

وقال باقري في تصريح أمس الأربعاء: «إن القوات المسلحة حققت نجاحات باهرة في مجال الأبحاث المختبرية وصنع مختلف الأدوية واللقاح المضاد لكورونا، وسائر مجالات الوقاية والعلاج».

وأضاف أن لقاح «ميلاد» المنتج من قبل وزارة الدفاع يعد ضمن اللقاحات الناجحة في البلاد وسيتم اعتماده قريباً للاستخدام العام على مستوى البلاد. (وكالات)