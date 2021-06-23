شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق النقد: تعهدات بـ 1.5 مليار دولار لإعفاء السودان من الديون والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال صندوق النقد الدولي في بيان، إنه استطاع تأمين ما يكفي من التعهدات بالتمويل، بما يتيح له تقديم إعفاء شامل من الديون للسودان، فيما قال مسؤول أمريكي، أمس الأربعاء، إن معونة بلاده للسودان بحاجة لضوء أخضر من الحكومة يُظهر الرغبة في التحول الديمقراطي والمضي قدماً نحو الانتخابات.

وأضاف الصندوق أن أكثر من 100 من الدول الأعضاء في الصندوق، تعهدت بتقديم أكثر من مليار و415 مليون دولار في صورة تمويل سيمكن من تسوية متأخرات السودان المستحقة للصندوق.

إلى ذلك، قال مسؤول أمريكي أمس الأربعاء، إن معونة بلاده للسودان بحاجة إلى ضوء أخضر من الحكومة يُظهر رغبة في التحول الديمقراطي والمضي قدماً نحو الانتخابات.

جاء ذلك خلال لقاء جمع عضو مجلس السيادة مالك عقار، بمكتبه في القصر الجمهوري، أمس، بوفد المعونة الأمريكية برئاسة دانيال روبتسون.

ووفق بيان «السيادي»، فقد تطرق اللقاء للمساعدات التي يمكن أن تقدمها المعونة الأمريكية لدعم المرحلة الانتقالية في السودان.

وأعرب عقار عن تقديره لجهود المعونة الأمريكية لدعم السودان.

وشدد على ضرورة توحيد مكونات الفترة الانتقالية لضمان نجاح عملية الانتقال، ونجاح مشروعات المعونة. وطالب عقار بضرورة استكمال هياكل الفترة الانتقالية وفي مقدمتها المجلس التشريعي.

وأضاف أنه «إذا لم يتم استكمال هذه الهياكل فلن يكون هناك تحول ديمقراطي حقيقي».

وأكد وفد المعونة الأمريكية استعداده لتقديم العون للسودان خلال هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها.

وأشار إلى أن للمعونة برنامجاً جاهزاً لدعم السودان، غير أنه بحاجة إلى ضوء أخضر من الحكومة يُظهر الرغبة في التحول الديمقراطي والمضي قدماً نحو الانتخابات. (وكالات)