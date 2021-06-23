شكرا لقرائتكم خبر عن لندن تستبعد إجراء استفتاء حول تقرير مصير إسكتلندا قبل 2024 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لندن - (أ ف ب)

استبعد الوزير البريطاني مايكل غوف، الأربعاء، إجراء أي استفتاء جديد على استقلال إسكتلندا قبل الانتخابات التشريعية المقبلة المقررة في عام 2024، موضحاً أن اهتمام الحكومة منصب الآن على التعافي بعد أزمة فيروس كورونا.

وقال غوف في رده على سؤال وجهته صحيفة التلجراف حول احتمال موافقة رئيس الوزراء بوريس جونسون على إجراء استفتاء قبل الانتخابات المقررة في مايو/أيار 2024: «لا أعتقد ذلك».

اعتبر غوف أنه من «الحماقة» الحديث عن استفتاء بينما تحاول البلاد التعافي من عواقب جائحة كوفيد-19. وأوضح: «يبدو لي أنه من المتهور في أحسن الأحوال ومن الجنون في أسوأ الأحوال التحدث عن استقلال اسكتلندا، في حين ينتظر منا الناس العمل سوية لمواجهة هذه التحديات».

وأثار ذلك استياء رئيسة الوزراء الإسكتلندية المؤيدة للاستقلال وزعيمة الحزب الوطني الاإكتلندي نيكولا ستورجون التي تقود الحكومة المحلية الإسكتلندية وتدعو جونسون إلى السماح بإجراء هذا الاستفتاء.

ووصفت تصريح غوف في مقابلة مع وسيلة «بي أي» الإعلامية البريطانية بأنه «شكل من أشكال الازدراء والغطرسة» مشيرة إلى أنه في كل مرة يعبر فيها عضو في الحكومة البريطانية بهذه الطريقة «يقوم بتعزيز تأييد الاستقلال».

ويعارض بوريس جونسون بشدة الاستفتاء، وهو صاحب الكلمة الأخيرة في ما يتعلق بالسماح به، ويعتقد أن هذه الخطوة لا يمكن أن تحدث إلا «مرة واحدة في كل جيل». في استفتاء عام 2014، رفض 55 في المئة من المشاركين الاستقلال عن بريطانيا. ومع ذلك، يعتقد الحزب الوطني الإسكتلندي أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد غيّر اللعبة؛ حيث عارضه الإسكتلنديون بنسبة 62%.