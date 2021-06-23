شكرا لقرائتكم خبر عن السجن لبريطاني أشاد بـ«هجمات كرايستشرش» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لندن - أ ف ب

قضت محكمة بريطانية، الأربعاء، بالسجن ثلاث سنوات ونصف السنة لرجل نشر مقاطع فيديو متطرفة عبر الإنترنت، أحدها يشيد بالهجمات على مساجد في كرايستشرش في نيوزيلندا.

وقال القاضي بيتر لودر لدى إعلان الحكم إن المتهم مايكل ناغنت «شجع عمداً إرهاب اليمين المتطرف من خلال إدارته لمجموعات تؤمن بالعنصرية والعنف والنازية الجديدة» وكان ناغنت (38 عاماً) الذي أقر بالذنب، يدير عدة منتديات دردشة على تطبيق «تلجرام»، مستخدماً هويات مختلفة للتعبير عن «كراهيته» للأقليات العرقية وفقاً لمحكمة كينغستون قرب لندن.

ونشر المتهم في 15 مارس/ آذار من عام 2020 في الذكرى الأولى لهجمات كرايستشرش التي خلفت 51 قتيلاً وعشرات الجرحى مقطع فيديو أشاد بها بالهجمات. كما أعاد نشر بيان منفذ الهجمات برينتون تارانت الأسترالي المؤمن بتفوق البيض. وقال المدعى عليه: «أنا أتفهم لماذا فعل تارانت ما فعله».

واعتقل ناغنت في أغسطس / آب الماضي، وكان نشر أيضاً محتوى لتصنيع أسلحة ومتفجرات، وأرسله من دون علمه لشرطيين في مهمة سرية كانا يحققان في ملفه.