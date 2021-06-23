شكرا لقرائتكم خبر عن 1000 روبية تسجنه 10 سنوات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

قضت محكمة الجنايات في دبي بسجن آسيوي 10 سنوات وتغريمه 50 ألف درهم وإبعاده عن الدولة بعد قضاء محكوميته، لإدانته بجلب وحيازة 7 كيلوات ماريجوانا ومحاولة إدخالها إلى الدولة عبر مطار دبي، وخلال التحقيقات اعترف المدان بجلب وحيازة المادة المضبوطة بقصد إدخالها إلى الدولة وتوصيلها لشخص آخر مقابل ألف روبية.

دارت أحداث القضية يناير الماضي، حين اشتبه مفتش الجمارك في كرتونة تخص المدان القادم من دولة آسيوية، وحسب إفادة المفتش في التحقيقات أنه استوقف المدان وبتفتيش الكرتونة تم ضبط 6 لفافات بلاستيكية حولها شريط لاصق بني اللون تحتوي جميعها على مادة مجففة يشتبه بأنها مواد مخدرة.