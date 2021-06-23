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1000 روبية تسجنه 10 سنوات

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

قضت محكمة الجنايات في دبي بسجن آسيوي 10 سنوات وتغريمه 50 ألف درهم وإبعاده عن الدولة بعد قضاء محكوميته، لإدانته بجلب وحيازة 7 كيلوات ماريجوانا ومحاولة إدخالها إلى الدولة عبر مطار دبي، وخلال التحقيقات اعترف المدان بجلب وحيازة المادة المضبوطة بقصد إدخالها إلى الدولة وتوصيلها لشخص آخر مقابل ألف روبية.

دارت أحداث القضية يناير الماضي، حين اشتبه مفتش الجمارك في كرتونة تخص المدان القادم من دولة آسيوية، وحسب إفادة المفتش في التحقيقات أنه استوقف المدان وبتفتيش الكرتونة تم ضبط 6 لفافات بلاستيكية حولها شريط لاصق بني اللون تحتوي جميعها على مادة مجففة يشتبه بأنها مواد مخدرة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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