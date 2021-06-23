شكرا لقرائتكم خبر عن 10 ملايين ساعة عمل دون حوادث في مشروع الفلاح السكني والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

أعلنت بلدية مدينة أبوظبي عن إنجاز مميز في مجال تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية، تمثل في تنفيذ 10 ملايين ساعة عمل متواصلة دون وقوع أي حوادث بجميع أنواعها، أو إصابات بين صفوف العمال، ضمن مشروع الفلاح السكني.

وأعربت البلدية عن تقديرها لتضافر جهود الشركاء الاستراتيجيين في تحقيق هذا المعدل المرتفع من السلامة والصحة المهنية، مشيرة أن هذا الإنجاز القياسي ثمرة للجهود المتواصلة بين بلدية مدينة أبوظبي وهيئة أبوظبي للإسكان، وشركة الدار، و«الاستشاري موت ماكدونالد»، و«المقاول تروجان».