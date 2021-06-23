شكرا لقرائتكم خبر عن المستشفى الأمريكي في دبي يستعرض حلولاً مبتكرة للرعاية الصحية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: محمد ياسين

استعرض المستشفى الأمريكي في دبي في فعاليات معرض ومؤتمر الصحة العربي أبرز الحلول المبتكرة في مجال الرعاية الصحية، عبر استخدام التكنولوجيا المتطورة والذكاء الاصطناعي، وعرض في منصته التفاعلية الحديثة «شكل المستقبل» التي تضيء على الإنجازات المتنوعة للمستشفى في الجراحة الروبوتية والذكاء الاصطناعي ومراكز التميز في مجالات الأمراض وكثير من الإنجازات الأخرى، فضلاً عن التعاون مع أبرز الخبراء العالميين في الرعاية الصحية لتقديم أفضل الحلول لدولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة.

ووفرت المنصة فرصة للاطلاع على عرض بزاوية 360 درجة، يوضح استخدام التكنولوجيا المتطورة في تحسين الأداء السريري وغير السريري، والترويج الفعال لأهداف السياحة العلاجية في إمارة دبي.

وأكد الدكتور أحمد يحيى، المدير التنفيذي للعمليات في المستشفى، أن استخدام التكنولوجيا في المجال الطبي يؤدي إلى تقديم حلول محسنة لمعالجة المشكلات الصحية القديمة والجديدة، إذ تساعد التكنولوجيا القيام بمهام معقدة للغاية بكل سهولة ويسر ودون أية تعقيدات.

وتابع «تعد البيانات في الوقت الحالي هي الحمض النووي الجديد للتقديم، ولدينا في المستشفى بيانات غير محدودة عن أنماط المرض وخيارات العلاج والتفكير التنبئي، ومن ثم فإن هيكلة هذا الكم الهائل من المعلومات مهمة معقدة وستستغرق وقتاً طويلاً بدون التقنية والتكنولوجيا، لذا يقوم الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والبلوك تشين بتفسير وتأمين البيانات من أجل حلول رعاية صحية محسنة في وقت قياسي ومساعدتنا على تحقيق مزيد من الإنجازات».