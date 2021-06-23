شكرا لقرائتكم خبر عن "يونيلابس" السويسرية تطلق تطبيقاً مبتكراً لحجز مواعيد اختبارات «كوفيد-19» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت شبكة مختبرات «يونيلابس» السويسرية للمختبرات التشخيصية عن إطلاق التطبيق الذكي المبتكر «Unilabs ME» الذي طورته بالشراكة مع وكالة LEGEND7 الخاصة باللاعب العالمي كريستيانو رونالدو الرائدة في عمليات التحول الرقمي، لتحسين تجربة العملاء، وزيادة الراحة والأمان، وتسهيل إجراءات اختبار «كوفيد-19»، وتسلم النتائج في أقرب وقت.

وتعد هذه الشراكة مع وكالة «كريستيانو رونالدو» جزءاً من أهداف «يونيلابس» لتوسيع نطاق أعمالها، لكونها علامة تجارية متميزة لها سجل حافل، وهذه الشراكة الواسعة التي عقدتها «مختبرات يونيلابس» والحاصلة على شهادة الآيزو من مركز الإمارات العالمي للاعتماد EIAC تمثل زخماً قوياً للجهود الدولية الهادفة للسيطرة على فيروس كوفيد-19، في ظل وجود عدد كبير من العلامات التجارية الرائدة مثل يونيلابس، CR7،FNAC، Aser Ventures، ونادي فالنسيا لكرة القدم، والاتحاد البرتغالي لكرة القدم، Levi’s، وماكدونالدز، ونادي بورتو لكرة القدم، Altice، FootLab.

ويتيح التطبيق الجديد للعملاء تحديد موعد يلائم أوقاتهم لإجراء الاختبارات، ما سيساعد على تقليل أوقات الانتظار لإجراء الاختبار، حيث يمكن للعملاء التسجيل بسهولة عبر التطبيق برمز الاستجابة السريع، ليتمكنوا من تسلّم نتائج اختباراتهم في مدة أقصاها 6 ساعات عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة.