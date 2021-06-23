في ذكرى رحيله.. أسرة أبو العينين شعيشع تطالب بإطلاق اسمه على معهد أزهري (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

طالبت أُسرة القارئ الراحل الشيخ أبو العينين شعيشع، نقيب قُراء مصر السابق، اليوم الأربعاء، بإطلاق اسم الشيخ، على المعهد الديني الأزهري ببيلا، وعلى شارع وميدان في مسقط رأسه بمدينة بيلا، تكريمًا لتاريخه المُشرف.

وقالت الأسرة في بيان لها، خلال إحياء ذكراه العاشرة، إن رحلة الشيخ أبوالعينين شعيشع، استمرت لأكثر من 80 عامًا، أُسوةً بأبناء جيله من عمالقة تلاوة القرآن الكريم فى مصر.

وأحيت أُسرة نقيب قُراء مصر السابق، ذكراه العاشرة، والتي حلت اليوم الأربعاء، وسط توافد العشرات من مُحببيه على منزل نجل شقيقه مصطفى أحمد شعيشع، في مدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، بحضور جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، نائبًا عن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ونواب رئيس المركز والمدينة، وعدد من أئمة وزارة الأوقاف، وقُراء القرآن الكريم، وبعض القيادات التنفيذية والشعبية، والصحفيين والإعلاميين أبناء المحافظة.

يذكر أن قارئ القرآن الكريم الشيخ أبو العينين شعيشع، توفى يوم الخميس 23 يونيو 2011، عن عُمر يُناهز 89 عامًا بعد صراع طويل مع المرض، ودُفن بالمقابر المُجاورة لكلية البنات جامعة الأزهر، في منطقة مدينة نصر بمحافظة القاهرة، وصلى عليه أهالى مدينة بيلا، صلاة الغائب في جميع مساجد المدينة باليوم التالي لوفاته.