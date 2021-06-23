روسيا تطلق النار تحذيرا لبريطانيا

أعلنت موسكو أن قوات أسطول البحر الأسود وحرس الحدود الروسية أطلقت، الأربعاء، طلقات تحذيرية بعد أن خرقت سفينة حربية بريطانية حدود البلاد قبالة سواحل شبه جزيرة القرم.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها أن مدمرة Defender البريطانية خرقت حدود البلاد وتسللت إلى داخل المياه الروسية لمسافة ثلاثة كيلومترات قرب رأس فيولينت عند ساحل القرم الجنوبي.

وأشارت الوزارة إلى أن المدمرة البريطانية لم ترد على الإنذار المسبق الذي وجهه إليها الجيش الروسي بشأن إمكانية إطلاق النار عليها في حال خرقها الحدود.

وتابعت أن سفينة دورية روسية أطلقت طلقات تحذيرية صوب المدمرة البريطانية، ثم أطلقت قاذفة روسية من طراز «سو-24 إم» أربع قنابل تحذيرية في خط مسار السفينة.

وأكدت أنها استدعت الملحق العسكري البريطاني لدى موسكو وسلمت إليه مذكرة احتجاج تنص على أن تصرفات Defender تمثل انتهاكا صارخا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، داعية لندن إلى إجراء تحقيق مفصل في الحادث.

وأفادت تقارير إعلامية بأن Defender وصلت ميناء أوديسا الأوكراني في 18 يونيو الجاري.