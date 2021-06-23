ميركل تواجه البرلمان للمرة الأخيرة

ومن بين أمور أخرى، من المحتمل أن تُسأل ميركل عن سياسات الحكومة في إدارة أزمة كورونا.
وترأس ميركل، المنتمية للحزب المسيحي الديمقراطي المحافظ، السياسة الألمانية منذ أكثر من 15 عاما، ولا تعتزم الترشح مرة أخرى في انتخابات البرلمان الألماني المنتظرة في سبتمبر المقبل.
ويجتمع البرلمان هذا الأسبوع في آخر جلسة اعتيادية للفترة التشريعية قبل الانتخابات.
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