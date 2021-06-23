مقتل ثلاثة جراء انفجار في باكستان

لقي ثلاثة أشخاص على الأقل مصرعهم، وأصيب أكثر من عشرين بجروح متفاوتة جراء انفجار عنيف، وقع أمس في حي «جوهر» بمدينة لاهور عاصمة إقليم البنجاب شرقي باكستان.

وقال قائد شرطة لاهور غلام محمود في تصريح صحفي: إن الانفجار وقع بالقرب من نقطة تفتيش للشرطة، وإن بين القتلى الثلاثة أحد رجال الشرطة، وقد تم نقل المصابين إلى المستشفى، وبينهم خمسة في حالة حرجة.

وأضاف أن قوات الأمن وفرقة إزالة المتفجرات، وفرقة مكافحة الإرهاب قامت بجمع المعلومات من الموقع، للتحقيق في سبب ومصدر الانفجار.