تصريح جديد من مصر بشأن سد النهضة

ابوظبي - سيف اليزيد - شعبان بلال (القاهرة)



جدد وزير الموارد المائية والري المصري الدكتور محمد عبد العاطي حرص بلاده على استكمال مفاوضات سد النهضة للوصول لاتفاق قانوني عادل وملزم حول قواعد الملء وتشغيل السد.



واستعرض عبد العاطي آخر تطورات قضية مياه النيل والموقف الراهن إزاء المفاوضات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي، خلال جلسة مباحثات مع نائب رئيس دولة جنوب السودان والمسؤول عن قطاع البنية التحتية تعبان دينج، ووزير الكهرباء والسدود جنوب السودان بيتر مارسيلليو، اليوم في جوبا.



وشدد وزير الري المصري على ضرورة الوصول لاتفاق قانوني عادل وملزم للجميع يلبي طموحات جميع الدول في التنمية، مشيراً في الوقت ذاته لما أبدته مصر من مرونة في التفاوض خلال السنوات الماضية، والتي قوبلت بالتعنت الواضح من الجانب الإثيوبي، حسب قوله.



وتطالب مصر والسودان بتوقيع اتفاق قانوني ملزم بقواعد ملء وتشغيل سد النهضة، في مقابل إصرار إثيوبي على إتمام الملء الثاني للسد في موسم الأمطار الذي يبدأ خلال أيام.



وتوقفت مفاوضات سد النهضة بين الدول الثلاث بعد فشل الجولة الأخيرة التي عُقدت في كينشاسا برعاية دولة الكونغو الديقراطية، الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي.



وفي مقابل ذلك، أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإثيوبي السيد دمقي مكونن حسن، خلال لقائه اليوم بوزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في موسكو، أن إثيوبيا ستواصل الالتزام بعملية التفاوض التي يقودها الاتحاد الأفريقي حول سد النهضة.