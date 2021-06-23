تعرف على سبب تراجع إصابات كورونا في مصر

ابوظبي - سيف اليزيد - عبد الله أبو ضيف (القاهرة)

قال الدكتور أمجد الحداد استشاري المناعة ورئيس قسم الحساسية بالشركة القومية للمصل واللقاح بوزارة الصحة والسكان المصرية، إن تراجع الإصابات في مصر خلال الفترة الأخيرة يرجع إلى تخطي الموجة الثالثة من فيروس كورونا المستجد في البلاد، ولا يتعلق الأمر بدورة الحصول على اللقاح خاصة مع عدم الوصول لعدد يعطي مناعة قطيع.

وأضاف الحداد لـ«الاتحاد» أن الموجة الثالثة انتهت دورتها في الوصول للذروة ومن ثم مع انتهائها تبدأ عملية تراجع الإصابات بشكل تدريجي وصولاً إلى أدنى مستوياتها خلال الشهور الأخيرة، مشيراً إلى أنه مع دخول فصل الصيف أيضاً يسهم في قتل الفيروسات بشكل كبير، وهو ما حدث خلال الصيف الماضي.

وأكد أنه من المبكر التوقع بوجود موجة رابعة من فيروس كورونا المستجد سواء في مصر أو على مستوى العالم، لكن التخوف الحقيقي يكمن في دخول المتحور دلتا والذي يسيطر على أغلب إصابات كورونا في العالم في الآونة الأخيرة، مشيراً إلى أنه يجب استمرار التحليل الجيني لكافة الإصابات الأخيرة.

وسجلت بيانات وزارة الصحة المصرية أدنى تراجع منذ 6 شهور كاملة، حيث أعلنت الثلاثاء، عن خروج 799 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 206852 حتى اليوم.

وأوضحت أنه تم تسجيل 498 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، مع وفاة 37 حالة جديدة.