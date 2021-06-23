مصر.. أول عقوبة ضد رسائل إزعاج على واتساب

ابوظبي - سيف اليزيد - عبد الله أبو ضيف (القاهرة)

أخلت نيابة الاستئناف المصرية، اليوم الأربعاء، سبيل محمد حسن، المتهم بإرسال رسالة عبر تطبيق "واتسآب" للدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية تحمل إهانة لشخصه، بكفالة قدرها 10000 جنيه.

وباشرت نيابة استئناف طنطا التحقيق مع 3 متهمين في البلاغ رقم "6039 إداري طنطا" والذي تضمن اتهام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، لسيدة وعامل من مدينة المحلة الكبرى بالإساءة إليه عبر تطبيق "واتسآب".

وأمرت النيابة بإخلاء سبيل السيدة "منى. ص" وحجز ابنها "يوسف"، الطالب في الصف الأول الثانوي، بعدما تبين أن الهاتف المحمول الذي جرى إرسال الرسالة منه كان في حيازته يوم الاثنين الماضي، وحبس محمد حسن المتهم الثاني 4 أيام على ذمة التحقيقات.