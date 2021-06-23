شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين: ميليشيا الحوثي تُصر على زعزعة أمن واستقرار المنطقة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدانت مملكة البحرين إطلاق الميليشيات الحوثية الإرهابية طائرات مسيرة (مفخخة) تجاه المنطقة الجنوبية بالمملكة، في عمل إرهابي يعكس إصرارها على استهداف المدنيين والأعيان المدنية في المملكة وزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكدت وزارة الخارجية البحرينية في بيان لها اليوم, تضامن مملكة البحرين مع المملكة، ودعمها التام لما تتخذه من تدابير وإجراءات للحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، مشيدة بكفاءة ويقظة قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن التي تمكنت من اعتراض تلك الطائرات وتدميرها.