'دلتا' كورونا يعزل سيدني عن أستراليا

وأعلنت غلاديس بيريجيكليان رئيسة وزراء مقاطعة نيو ساوث ويلز، دخول قرار حظر مغادرة سيدني حيز التنفيذ اعتبارا من الأربعاء إلا للضرورة القصوى، إضافة إلى تحديد عدد الأشخاص المسموح لهم بالتجمع من جديد. وقالت بيريجيكليان إن "نسبة كبيرة جدا من سكان سيدني البالغ عددهم خمسة ملايين نسمة سيخضعون لحظر التنقل الذي يشمل سبع مناطق تم فيها تسجيل إصابات بكورونا".

وأبقت السلطات على فتح المطاعم والحانات، لكنها حظرت الغناء والرقص. ويسمح بإقامة الفعاليات الكبيرة، فيما حدد عدد الجمهور بنسبة 50% من سعة الملاعب الرياضية.

وقال براد هازارد وزير الصحة في الولاية: "استنادا إلى خبرتي.. ثمة درجة معينة من الكلل واللامبالاة تجاه الفيروس".



وحث السكان على توخي الحذر من "هذه الطفرة المتحورة الأكثر خطورة من الفيروس الأساسي وعدم الاستسلام لعدم المبالاة".

وسجلت أكثر من ثلاثين إصابة بالطفرة المتحورة منذ رصد هذه البؤرة الوبائية الأسبوع الماضي في منطقة بونداي بيتش في سيدني.