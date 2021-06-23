سي إن إن: فشل إطلاق قمر صناعي إيراني

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ولكن في الوقت الذي فشلت فيه هذه المحاولة التي حدثت منتصف يونيو الحالي، يبدو أن إيران تستعد لمحاولة أخرى في المستقبل القريب، وذلك بعدما أظهرت صور أقمار صناعية رصدتها شركات تجارية مثل «بلانيت» و»ماكسار» نشاطات متزايدة في منشأة الإمام الخميني الفضائية خلال الأيام القليلة الماضية، وفقا لخبراء في معهد ميدلبوري للعلاقات الدولية. وأظهرت الصور الحديثة التي تعود لـ20 يونيو الحالي ناقلات وقود ومركبات دعم ومنصات متنقلة، وهي الأمور التي يقول خبراء معهد ميدلبوري إنها مؤشر رئيس على محاولة إطلاق جديدة قد تحدث خلال الأيام أو الأسابيع القليلة المقبلة.
ويشار إلى أن النشاطات الإيرانية هذه تأتي في الوقت الذي تمر فيه العلاقات بين طهران وواشنطن بمرحلة حرجة، حيث تخوض الدولتان نقاشات مكثفة حيال العودة إلى الاتفاق النووي الإيراني واحتمال تخفيف العقوبات المفروضة على إيران.
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