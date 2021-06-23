أمريكا تسيطر على المواقع الإخبارية الإيرانية

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ونقلت وكالة بلومبيرج للأنباء عن المسؤول قوله «إن رسالة ظهرت على العديد من المواقع الإخبارية الحكومية، تفيد بأنها تخضع لسيطرة حكومة الولايات المتحدة».
وتشمل النطاقات التي تأثرت بهذه الخطوة شبكة الأخبار الناطقة باللغة الإنجليزية (برس تي في) وقناتي (العالم نيوز) و(الكوثر تي في) الناطقتين باللغة العربية.
وادعى بيان من شبكة إخبار جمهورية إيران أن هذه الخطوة تبدو جزءا من حملة قمع واسعة النطاق تشنها الولايات المتحدة على المواقع الإخبارية الإيرانية المرتبطة بما تصفه إيران بـ(محور المقاومة)، والذي يضم سورية وحزب الله وبعض الميليشيات العراقية وحركة حماس الإسلامية.
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