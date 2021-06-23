شكرا لقرائتكم خبر أمريكا تسيطر على المواقع الإخبارية الإيرانية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فرضت الولايات المتحدة سيطرتها على عشرات المواقع الالكترونية الإيرانية، حسبما أفاد مسؤول أمريكي رفض الكشف عن هويته.

ونقلت وكالة بلومبيرج للأنباء عن المسؤول قوله «إن رسالة ظهرت على العديد من المواقع الإخبارية الحكومية، تفيد بأنها تخضع لسيطرة حكومة الولايات المتحدة».

وتشمل النطاقات التي تأثرت بهذه الخطوة شبكة الأخبار الناطقة باللغة الإنجليزية (برس تي في) وقناتي (العالم نيوز) و(الكوثر تي في) الناطقتين باللغة العربية.

وادعى بيان من شبكة إخبار جمهورية إيران أن هذه الخطوة تبدو جزءا من حملة قمع واسعة النطاق تشنها الولايات المتحدة على المواقع الإخبارية الإيرانية المرتبطة بما تصفه إيران بـ(محور المقاومة)، والذي يضم سورية وحزب الله وبعض الميليشيات العراقية وحركة حماس الإسلامية.