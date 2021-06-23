العاهل الأردني يدعو لتكثيف الحرب على الإرهاب

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وذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن ذلك جاء خلال استقبال الملك عبدالله في عمان أمس رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني.
ووفق الوكالة، تناول اللقاء آخر المستجدات على الساحة العراقية وفي المنطقة، حيث جدد الملك عبدالله التأكيد على وقوف الأردن إلى جانب العراق وشعبه العزيز.
من جهته، عبر رئيس إقليم كردستان العراق، خلال اللقاء، عن تقديره لدور الأردن في دعمه المستمر لإقليم كردستان العراق، مشيرا إلى العلاقات الثنائية التاريخية المتينة.
وأعرب بارزاني عن استعداد إقليم كردستان العراق لتطوير وتوسيع آفاق التعاون في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك. وكان بارزاني وصل إلى عمان في وقت سابق أمس في زيارة للمملكة.
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