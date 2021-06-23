الحكومة اليمنية تجمد حساب 12 كيانا إرهابيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أقرت الحكومة اليمنية الشرعية تجميد حسابات الأشخاص والكيانات المشمولين بالعقوبات الأمريكية الأخيرة، وسحب تراخيصهم، وحظر تعاملاتهم التجارية والمصرفية، بمن فيهم شركة سويد للصرافة، ونصت وثيقة صادرة عن المحامي العام أول في النيابة العامة، على إدراج 7 أفراد و5 كيانات لارتباطها بالحرس الثوري الإيراني وميليشيات الحوثي، وتجميد حساباتهم البنكية وسحب تراخيص عملهم والتعميم بحظر التعاملات المالية مهم، ووجهت النيابة العامة جهات الرقابة والإشراف باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار ضد يمنيين وسوريين.

في غضون ذلك، قالت منظمة الهجرة الدولية، «إنها رصدت منذ مطلع العام وحتى 19 من يونيو الجاري، نزوح 6 آلاف و292 أسرة يمنية يمثلون 37 ألفا و752 فردا، نزحوا لمرة واحدة على الأقل. إضافة إلى رصد 483 أسرة نازحة غادرت مكان النزوح للمرة الثانية بسبب تصاعد الصراع سيما في مأرب، حيث تشن الميليشيات الحوثية الموالية لإيران هجمات مستمرة في مسعى لاجتياح المحافظة». وأضافت في تقريرها الأسبوعي حول حالات النزوح، «إنه بين 13-19 يونيو الجاري، تتبعت مصفوفة النزوح التابعة للمنظمة الدولية للهجرة في اليمن، 153 أسرة (918 فردا) نزحت مرة واحدة على الأقل».

وأشارت المنظمة، إلى أن أكبر عدد لحالات النزوح تم تسجيلها على التوالي في محافظات مأرب (47 أسرة)، وتعز (45 أسرة)، والضالع (37 أسرة) وصنعاء (26 أسرة).

من جهته، أكد رئيس مجلس الشورى اليمني الدكتور أحمد عبيد بن دغر، أن ميليشيات الحوثي لن تكف عن نهجها العدواني على الشعب اليمني وعلى جارتها السعودية، وإنه يجب الاستعداد لمواجهتها وبناء جيش قوي».

وأشار في مقال على صفحته بالفيس بوك «نحن لا نواجه الحوثيين، فهم لا يملكون هذه الإمكانات الهجومية، ليسوا قادرين على صناعتها، ولا حتى على استخدامها، إنها أسلحة إيران تلك التي تقوض السلم في اليمن وفي المملكة وفي المنطقة، إنها معركة العرب مع إيران، ذات الطموح في السيطرة على محيطها، والنصر فيها ليس يمنيا، بل عربيا، وكذلك الهزيمة ليست فيها يمنية بل عربية».

وأكد «سيكسر هجوم الحوثيين الأخير على مأرب، ذلك ما نحن متأكدون منه، وستمرغ أنوفهم مرة أخرى على رمالها البيضاء وفي حقولها الخضراء، وكلما ازدادوا عدوانية ازداد شعبنا ثباتا وتمسكا بقيمه الوطنية، إنها الحرية التي ترفض عبوديتكم، يا أحفاد كسرى، إنها الحرية ياعبيد الجهل والخرافة، وخذوا من التاريخ عبرة، لم يقاتل شعب من أجل حريته إلا انتصر».

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