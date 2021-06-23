شكرا لقرائتكم خبر سجن الرئيس الموريتاني السابق بتهم فساد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أشار تقرير إخباري إلى أن الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبدالعزيز أودع السجن في اتهامات الفساد الموجهة إليه.

ونقل موقع «صحراء ميديا» أن «قطب التحقيق المعني بمحاربة الفساد، أحال الرئيس السابق محمد ولد عبدالعزيز إلى السجن، بعد مخالفته لإجراءات المراقبة القضائية المشددة»، وأضاف أنه «استمع لولد عبدالعزيز في قصر العدل، وقرر بعد ذلك إحالته إلى السجن».

وترك ولد عبدالعزيز السلطة منتصف 2019، لكن لجنة تحقيق برلمانية أثارت شبهات حول تورطه في عمليات فساد، وخضع لمراقبة قضائية مشددة منذ مارس.