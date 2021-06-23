شكرا لقرائتكم خبر 25 قتيلا وجريحا مدنيا في انفجار بأفغانستان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ذكرت شرطة إقليم قندهار في جنوب أفغانستان أن خمسة مدنيين قتلوا وأصيب 20 آخرون، بينهم نساء وأطفال، في انفجار قنبلة زرعت على جانب طريق بالإقليم، حسب قناة «طلوع نيوز» التلفزيونية الأفغانية أمس.

ووقع الحادث في طريق «كابول - قندهار» السريع بمنطقة «مايواند» بإقليم قندهار، بعد أن اصطدمت سيارة ركاب بلغم زرع على جانب طريق، وأكد مسؤولون بالصحة سقوط ضحايا، قائلين إنه من بين الجرحى، نساء وأطفال.

يأتي ذلك، فيما سقطت منطقة «مايواند» في أيدي طالبان في أعقاب اشتباكات قبل يومين.