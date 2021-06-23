25 قتيلا وجريحا مدنيا في انفجار بأفغانستان

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ووقع الحادث في طريق «كابول - قندهار» السريع بمنطقة «مايواند» بإقليم قندهار، بعد أن اصطدمت سيارة ركاب بلغم زرع على جانب طريق، وأكد مسؤولون بالصحة سقوط ضحايا، قائلين إنه من بين الجرحى، نساء وأطفال.
يأتي ذلك، فيما سقطت منطقة «مايواند» في أيدي طالبان في أعقاب اشتباكات قبل يومين.
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