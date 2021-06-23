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25 قتيلا وجريحا مدنيا في انفجار بأفغانستان

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- بواسطة أيمن الوشواش - ذكرت شرطة إقليم قندهار في جنوب أفغانستان أن خمسة مدنيين قتلوا وأصيب 20 آخرون، بينهم نساء وأطفال، في انفجار قنبلة زرعت على جانب طريق بالإقليم، حسب قناة «طلوع نيوز» التلفزيونية الأفغانية أمس.

ووقع الحادث في طريق «كابول - قندهار» السريع بمنطقة «مايواند» بإقليم قندهار، بعد أن اصطدمت سيارة ركاب بلغم زرع على جانب طريق، وأكد مسؤولون بالصحة سقوط ضحايا، قائلين إنه من بين الجرحى، نساء وأطفال.

يأتي ذلك، فيما سقطت منطقة «مايواند» في أيدي طالبان في أعقاب اشتباكات قبل يومين.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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