قاعدة تركية تتعرض لقصف مدفعي في إدلب

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وقالت المصادر إن «بلدة كنصفرة تعرضت لقصف مدفعي من القوات الحكومية السورية وإن فرق الدفاع المدني توجهت إلى المناطق التي سقطت فيها قذائف المدفعية».
وتنتشر نقاط المراقبة التركية في مناطق ريف إدلب الجنوبي على خطوط التماس بين القوات الحكومية السورية وفصائل المعارضة بعد إعادة انتشار للقوات التركية وانسحابها من مناطق ريف حماة وإدلب وحلب بعد التفاهمات الروسية التركية.
وتعرضت النقاط التركية سابقا لقصف مرات عدة من قبل القوات الحكومية السورية في مناطق حلب وإدلب وحماة.
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