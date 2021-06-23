دولة الإمارات تؤكد على أن الحوار السياسي هو الحل الوحيد للأزمة الليبية

محمد الفلاح - الأربعاء 23 يونيو 2021

أكدت الإمارات على أن الحوار السياسي هو الحل الوحيد للأزمة الليبية.



جاء ذلك في كلمة لخليفة شاهين المرر وزير الدولة الإماراتي، خلال ترأسه وفد الإمارات في مؤتمر برلين الثاني حول ليبيا، بالعاصمة الألمانية، بمشاركة وزراء خارجية وكبار المسؤولين في عدد من دول العالم والمنظمات الإقليمية والدولية.

وجدد المرر، التأكيد على أن "الحوار السياسي الليبي هو الحل الوحيد للأزمة الليبية"، مشيراً إلى "أهمية تحقيق التقدم في المسار الأمني بالتوازي مع المسارات الأخرى".

ولفت إلى أن ذلك "يتم من خلال الالتزام بتطبيق جميع بنود اتفاق وقف إطلاق النار بما في ذلك فتح الطريق الساحلي وإخراج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا وبشكل عاجل".

ودعا وزير الدولة الإماراتي، الأطراف الليبية والدولية إلى "الالتزام بالعملية السياسية ومتطلبات إنجاحها لتحقيق الأمن والاستقرار ووحدة المؤسسات الليبية بما يخدم تطلعات الشعب الليبي في بناء مستقبل مشرق وأكثر ازدهاراً".

وأشاد بـ"التطورات الإيجابية في مسار حل الأزمة الليبية"، مرحبا بتبني مجلس الأمن القرار رقم /2570/ لعام 2021 والقرار رقم /2571/ لعام 2021 بالإضافة إلى القرار رقم /2510/ لعام 2021 والتي هي جميعها داعمة لتنفيذ مخرجات مؤتمر برلين وتدعو إلى البناء على الإنجازات التي تحققت في مسار حل الأزمة الليبية.

ورحب المرر بانضمام الليبيين إلى مسار مؤتمر برلين، معرباً عن خالص الشكر والتقدير لألمانيا الصديقة وللأمم المتحدة على الجهود المبذولة لاستضافة هذا المؤتمر وتحقيق التقدم في مسار حل الأزمة الليبية.