شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تدعو إلى وقف إطلاق النار في إقليم تيغراي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعت المملكة المتحدة جميع الأطراف المتنازعة في إقليم تيغراي الإثيوبي إلى وقف إطلاق النار واحترام حقوق الإنسان. وقال وزير الدولة البريطاني لشؤون أفريقيا جيمس دودريدج في تصريح له اليوم :"مع تصاعد القتال في إقليم تيغراي الإثيوبي، نحث مرة أخرى جميع أطراف النزاع على حماية المدنيين واحترام القانون الإنساني الدولي”، مضيفًا أنه يجب أن تنتهي معاناة المدنيين من خلال الاتفاق على وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية.