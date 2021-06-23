لجنة خاصة للتحقيق في الاعتداء على الكابيتول بقرار من بيلوسي

23 يونيو , 2021

تعتزم رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي تشكيل لجنة خاصة للتحقيق في اقتحام مبنى الكابيتول في واشنطن في يناير الماضي.

وقال مصدر مطلع لوكالة رويترز إن بيلوسي أبلغت الديمقراطيين الكبار في المجلس بقرارها هذا.

من جهة أخرى، ذكر مستشار في الكونغرس أن بيلوسي لم تتخذ قرارا بشأن تشكيل اللجنة بعد، وأنها ستبت في ذلك خلال هذا الأسبوع.

يذكر أن الديمقراطيين يسعون لإطلاق تحقيق مستقل في اقتحام أنصار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مبنى الكابيتول في 6 يناير الماضي تزامنا مع اجتماع الكونغرس لإقرار نتائج الانتخابات الرئاسية، والذي خلف 5 قتلى.

وفي الشهر الماضي تمكن مجلس النواب من تمرير تشريع بشأن تشكيل لجنة التحقيق، ولكن في مجلس الشيوخ عرقل الجمهوريون المصادقة على مشروع القانون، حيث لم يحصل التشريع على الأصوات الـ60 الضرورية لتمريره.