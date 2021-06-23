استعداداً للدوام الحضوري.. التعليم تتحدث عن التلقيح بالجامعات

بغداد - ياسين صفوان - اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الاربعاء، عن انطلاق حملات التلقيح في الجامعات استعداداً للعودة للدوام الحضوري.

وقالت الوزارة في بيان، إنه "التزاماً بتوجيهات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي واستكمالا للمتطلبات الصحية والإجرائية اللازمة للعودة الى التعليم الحضوري الكامل في العام الدراسي المقبل انطلقت حملات التلقيح بالتنسيق مع وزارة الصحة في ضوء إرشادات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية".

وأضافت أن "فرقاً صحية مختصة باشرت بحملة التطعيم في كلية الطب بجامعة النهرين لتلقيح التدريسيين والطلبة الذين تفاعلوا مع حملة التلقيح وأعربوا عن تفاؤلهم بالعودة الى الأداء الحضوري في الجامعات وتوفير سبل الوقاية وحماية منتسبي المؤسسات الأكاديمية التي يقع على عاتقها مسؤولية الوعي الصحي".