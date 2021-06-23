الخزعلي يتحدث عن مؤشر خطير ويوجه اتهاماً لبريطانيا

وقال الخزعلي في تغريدة له، إن "إغلاق قنوات غير مرتبطة بمحور المقاومة يعتبر مؤشراً خطيراً".

وأضاف، أن "بريطانيا تقوم بدورٍ خطيرٍ في العراق، وفي محاربة التشيع بشكل عام".

