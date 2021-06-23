انت الان تتابع خبر الخزعلي يتحدث عن مؤشر خطير ويوجه اتهاماً لبريطانيا والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - علق الأمين العام العام لحركة عصائب أهل الحق، قيس الخزعلي، اليوم الأربعاء، على إغلاق مواقع إلكترونية عراقية وإيرانية، فيما أشار إلى "دور بريطاني خطر في العراق".
وقال الخزعلي في تغريدة له، إن "إغلاق قنوات غير مرتبطة بمحور المقاومة يعتبر مؤشراً خطيراً".
وأضاف، أن "بريطانيا تقوم بدورٍ خطيرٍ في العراق، وفي محاربة التشيع بشكل عام".
وأضاف، أن "بريطانيا تقوم بدورٍ خطيرٍ في العراق، وفي محاربة التشيع بشكل عام".