انت الان تتابع خبر بالصور: تحديث جديد في تويتر يحلّ مشكلة مستخدمو انستغرام! والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ويضطر معظم مستخدمي "تويتر" عند رغبتهم في نقل تغريداتهم إلى قصص "إنستغرام" إلى أخذ "لقطات الشاشة" لإرفاقها في القصص الخاصة بهم.

لكن موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص نشر تقريرا يكشف فيه نية تويتر" طرح تحديث لمستخدمي نظام تشغيل "آي أو إس" على هواتف "آيفون" يسمح بنقل التغريدات مباشرة إلى القصص الخاصة في إنستغرام.



وتختبر "تويتر" تلك الميزة الجديدة منذ نهاية عام 2020، وتستعد خلال الأيام المقبلة لطرحها رسميا لجميع مستخدميها.