بحوزتهم أسلحة.. الإطاحة بمتهمين في تجارة المخدرات بمحافظتين

وقالت المديرية في بيان، ورد لـ الخليج 365، إن "مفارزها ألقت القبض على متهم بتجارة المواد المخدرة في بغداد وضبطت بحوزته ما يقارب (النصف كيلو غرام) من مادة الكريستال المخدرة، وحبوب مخدرة متنوعة إضافة إلى أسلحة نارية غير مرخصة وانبولات تستخدم لتعاطي مادة الكريستال".في السياق، أشارت المديرية إلى "قيام قسم مكافحة مخدرات بابل بإلقاء القبض على (19) متهما بتجارة المواد المخدرة، وضبطت بحوزتهم (1100) حبة مخدرة متنوعة ومادة الكريستال المخدرة إضافة إلى أدوات التعاطي".

وأكدت "اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفق أحكام المادة (28) مخدرات لينالوا جزاءهم العادل".

